Appi! Nicki Minaj abielluski oma mõrtsukast kallimaga

Minaj tegi uudise teatavaks Instagramis, jagades seal videot kahest kohvitassist - ühele neist on kirjutatud «Mr» ja teisele «Mrs». Lisaks oli kohvitasside kõrval ka kaks nokamütsi, millest ühel seisab «pruut» ja teisel «peigmees».

Nicki Minaj avaldas juba 2019. aasta juunis, et tal on pulmadeks vajalik abielulitsents olemas. Toona mainis Minaj ka, et kavatseb peagi rasedaks jääda ning oma tulevase kaasaga pere luua.