Võimalik ainult muinasjutus: kala leidis ja tagastas kadunud abielusõrmuse

Dan Levine oli sukeldumas Inglismaal, Penzance'is, kuid sügavast veest pinnale tulles avastas mees, et tema abielusõrmus oli sõrmest libisenud. Sõrmuse oli käsitööna mehele valmistanud tema abikaasa Oona.

Dan on sagedajane ujuja ja võtab tavaliselt enne merre minemist sõrmuse sõrmest, kuid unustas tol korral seda teha. Mehe sõnul oli meri laineline ja tõusulaine oli kõrge, kuid Dan ujus 400 meetrit, kui ta veest välja tuli oli sõrmus kadunud.

«Kirjutasin Facebooki postituse, kus palusin inimestel ühendust võtta, kui nad peaksid snorgeldamise või odapüügi käigus sõrmuse leidma. Tegelikut ei uskunud, et mu silmad sõrmust uuesti näevad. Ma olin kurb, sest minu abikaasa Oona oli sõrmuse oma kätega valmistanud. Me oleme abielus olnud 13 aastat. Kui talle ütlesin, et olen sõrmuse ära kaotanud, siis ta oli väga ärritunud,» rääkis mees väljaandele.