Välgust kiirem: 84-aastane vanaisa tegi veteranide meistrivõistlustel konkurentidele tuule alla

Aktiivne mees teeb trenni pea iga päev ja tegeleb veel lisaks tantsimise ja hokiga. Tony on vähendanud ka oma alkoholi ja šokolaadi tarbimist ja loodab, et jookseb 100 meetri rekordi 100 aastaselt.

«Tunnen end väga õnnistatuna, et mul on head geenid, kuid teen kõvasti tööd ja näen vaeva, et end vormis hoida. Sellele aitab muidugi kaasa see, et mulle meeldib jooksutunne ja higistamine - eriti kui võidan.»