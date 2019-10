Mida kogeb tüdruk, kes kaalub juba 13-aastaselt üle saja kilo? Oma loo on otsustanud avalikustada sotsiaalmeedia tõusev täht Liis Velsker

Selleks, et unustada ja tunda õnnetunnet ja ennast maandada hakkas noor tüdruk narkootikume tarbima. «Ma ei saanud aru, miks ma kogu aeg nutan, miks ma olen nii õnnetu, miks ma vihkan elu või miks ma olen nii depressiivne kogu aeg.» Velskeri sõnul on narko noorte seas väga levinud ja talle pakuti seda korduvalt, kuni ühel peol, kus ta oli purjus, otsustas ta mõtlematult kokaiini proovida. Tekkis muster, kus Liis tundis, et tahtis juua, narkootikume teha ja lihtsalt pidu panna, et enda probleeme unustada ja nendega mitte tegeleda. Kuigi narkootikumid maandasid Liisi, siis tihti peale tarbimist tundis ta ennast veel õnnetumana ja vaevles süümepiinade käes. Mingil hetkel mõistis Liis, et meelemürgid on põhjusega meelemürgid ja nende kasutamine hoopis süvendas tema depressiooni. Kuigi Velsker oli juba oma käe saatanale andnud, siis temas oli ikkagi olemas see teine pool, kes tahtis areneda, midagi elus saavutada ja muuta. Narkootikumidest oli Liisi sõnul raske välja tulla. Viimane piisk tüdruku jaoks oli see, kui kaks noort tüdrukut tundsid teda ühel narkopeol tänu Instagramile ära. «Ma läksin kohe peale nendega rääkimist koju ja mõistsin, et ma ei saa mitte kunagi enam midagi sellist enam teha,» sõnab Liis. Alates sellest hetkest pole Liis enam kordagi narkootikume tarbinud. «Ma tunnen, et ma ei tahaks enam mitte kunagi kaotada kontrolli oma mõistuse üle,» tõdeb Liis. Neidu ajavad vihale ka inimesed, kes õhutavad teisi narkootikume proovima. Tänaseks usub Liis, et narkootikumide tarbimise kogemus ei olnud vajalik, kuid ta ei kahetse mitte midagi, sest on endale selgeks teinud, et kõik asjad on läinud nii, nagu nad on, sest nii on pidanud minema.