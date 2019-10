Epsteini seksiimpeeriumi «orjatari» uued paljastused õõnestavad prints Andrew jalgealust

Yorki hertsogi tiitlit kandev prints Andrew on teatanud, et ta suhtles kunagi Epsteiniga, kuid juba aastate eest eemaldus temast.

Epstein, kes leiti 10. augustil New Yorgis asuva Metropolitan Correctional Center vangla kongist surnuna, ostis USA Neitsisaarte hulka kuuluva Little St. Jamesi saare aastakümneid tagasi ja lasi sinna ehitada villa. Eraldatud asukoha tõttu pääseb saarele vaid paadi, jahi või helikopteriga.

Prints Andrew on Giuffre väidet, et prints seksis temaga kui naine oli 17-aastane, eitanud.

Naisel on ka ette näidata foto miljardär Epsteini poolt korraldatud peol. Fotol on näha, kuidas prints Andrew hoiab 17-aastase Giuffre õlgade ümbert kinni. Prints Andrew toetajad väidavad, et foto on võltsing.

Töötajad väitsid, et Epsteini Kariibi mere saarel asunud villas oli muusikaruum, «tugevdatud lukustusribaga välisküljel ... nagu oleks see inimeste lukustamiseks»

«Mis teeb selle ukse omapäraseks, on see, et kui soovite inimesi eemale hoida, asetatakse lukustusvarras sissepoole, aga siin oli see näib paigutatud väljapoole ... nagu oleks see mõeldud inimeste lukustamiseks.»