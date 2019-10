Sitsiilia maffiabossi kirev elu: mees, kes kägistas raseda naise ja tappis 50 inimest

Kallites Armani ja Versace ülikondades uhkeldada armastanud naistemehe armuelu on teadupärast aga sama tappev, kui mehe «päevatöö».

Kurikuulsal naistemehel on kuulduste järgi haaremitäis armukesi ning terve rida abieluväliseid lapsi. Lisaks on Denaro teadupärast suur arvutimängude mängija ning armastab sõita ringi uhkete Porsche sportautodega.

Sitsiilia maffiaboss Matteo Messina Denaro 1993. aastal. Sellest saadik on politsei meest taga otsinud.

Kuidas on siis alates 1993. aastast ühel tagaotsituimal mehel terves maailmas õnnestunud jääda tabamatuks, kontrollides samal ajal ülemaailmset kriminaalsündikaati, mille väärtus arvatakse olevat 115 miljardit Inglise naela, kirjutas the Sun .

Denaro on tagaotsitav juba 1993. aastast. Cosa Nostra juhiks sai ta pärast Bernardo Provenzano vahistamist 2006. aastal. Mehe koha Sitsiilia maffia suurima juhina kinnistas Provenzano surm 2016. aastal, millele järgnes aasta hiljem mõjuvõimsa ristiisa Toto Riina surm.

Denaro jälgi ajab Itaalia maffia «jahimeeste» eliitmeeskond, keda kutsutakse Catturandiks. Meestel on õnnestunud sulanduda niimõnegi Itaalia suurima maffiabossi lähikondlaste hulka.

2017.aastal oldi Denaro tabamisele väga lähedal, kui 200 politsenikut otsisid läbi Castelvetrano lähistel asuvaid punkreid ja koopaid. Arvati, et Denaro elab Bin Ladeniga sarnast tagaotsitava elu.

Siiski ei ole Denarot kunagi õnnestunud tabada. Seda, miks ta jääb kättesaamatuks, näitab selgelt aastatetagune tuulefarmi magnaadi Vito Nicastri vahistamine. Nicastri on tänaseks istunud vangis juba üheksa aastat.

Maffia tänapäevastamise juures on justnimelt alternatiivenergiaäri osutunud väga hindamatuks abivahendiks. Kasutades alternatiivset energiat rahapesuvahendina on Denaro teeninud 2,5 miljardit naelsterlingit isikliku varandust, mis on aidanud teda võimude eest varjata.