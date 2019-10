Dennis Quaid'i nõrkus on noored naised. Näitleja kihlatu on mehest ligi 40 aastat noorem

Dennis Quaid ja tema noor kaasa Laura Savoie jäid Hawaii rannas fotokaamerate ette mõned tunnid enne kihlumisuudise avalikuks tulemist. Waikiki rand olnuks kahtlemata sobiv koht ühele põlvele laskudes abieluettepaneku tegemiseks.

On ebaselge, kui kaua Quaid ja Savoie on paar olnud. Juunis kinnitas Us Weekly, et Quaid ja Savoie käivad kohtamas. Vihjeid selle koht võis leida Savoie Instagrami kontolt, mis siis oli avalik, kuid nüüd on seatud privaatseks.

Quaid ei olnud enne suhet Savoie'ga pikalt vallaline. Käesoleva aasta alguses oli ta suhetes Santa Auzina´ga, aga selle kooselu lõppu ei avalikustatud enne, kui Quaid oli juba uues suhtes praeguse kihlatuga. Viimati nähti Quaidi ja Auzina´t koos jaanuaris Dallas Cowboysi mängus.

Savoie õpib praegu Texase ülikoolis, kus ta on omandamas doktorikraadi. Ta õpib Red McCombsi ärikoolis raamatupidamist ja on ka sealsete teadusuuringute assistent. Blond kaunitar on ka Pepperdine'i ülikooli kinnisvaratehingute konsultant, ta kaitses seal bakalaureuse kraadi.

Quaid on varem tunnistanud, et ta ei välistaks uuesti abiellumist. Näitlejal on selja taga 12 aastat abielu Kimberly Quaidiga. Abielu sai läbi 2016. aastal, paar on 8-aastaste kaksikute, poja Thomase ja tütre Zoe vanemad.

Quaid oli aastatel 1991-2001 abielus näitleja Meg Ryaniga, neil on poeg Jack, kes on andekas näitleja nagu tema kuulsad vanemad. 27-aastane mees leidis tänavu edu sarjas The Boys. Quaidi esimene naine oli näitleja P. J. Soles, nad olid abielus aastatel 1978–1983.