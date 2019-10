Skandaalne kunstnik andis Ruuben Kaalepi «hea tuju märgile» hoopis vallatuma tähenduse 👌

Seekord võttis Freeman Pilt ette 26-aastase riigikogulase ja Sinise Äratuse asutajaliikme Ruuben Kaalepi. Pilt paljastab, et Kaalepi rinnale on tätoveeritud «Nunnu» ja tal on märkimisväärsed rinnalihased. Seksuaalvähemuste suhtes kriitilise Kaalepi käed, mis näitavad skandaalset «hea tuju märki», on täidetud roheliste dildodega. Relvalemb Kaalepi taustal on püssidega inglid.