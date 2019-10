Pornotäht paljastab räpase saladuse: kuidas naispornostaarid päevade ajal tööd teevad?

Pornostaarilt küsiti, mis juhtub siis, kui naisel päevad on. «Kas võtad kord kuus nädala vabaks või kasutad rasestumisvastaseid vahendeid, mis vähendavad päevade sagedust?» küsis Redditi kasutaja. Küsimus sai üle 6000 meeldimise, mis annab märku, et sama mõtet on mõlgutanud ka paljud teised.

Rhodes rääkis veel, et kõige rohkem meeldib talle oma töö juures see, et saab olla iseenda peremees. «Saan ise valida, millal töötan, ja hoian ennast tegevuses, et igavaks ega üksluiseks ei läheks. Alati on midagi uut, mida taga ajada,» vastas pornostaar.