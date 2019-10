Hirmus või armas? Tsirkusepapa Vello Vaher pani 49-päevase lapselapse juba trikke tegema

55-aastane Vello Vaher jagas Instagramis lustakat videot, kus teeb trikke oma lapselaste ja täiskasvanud tütrega. Kui esmalt võib tunduda hirmutav, et vanaisa pisibeebit ühe käe otsas hoiab ja üle pea keerutab, siis tegelikult on selge, et Vaher kellegi tervist ohtu ei sea.

Kogenud tsirkuseakrobaat Vaher on imikuid ja väikelapsi treeninud alates 1985. aastast ning andnud välja raamatu «Võimlemine väikelastega», on kirjas Tsirkusekooli kodulehel .

Märkimisväärne on muidugi ka see, et vaid veidi enam kui poolteist kuud tagasi sünnitanud Lembi on juba treeningmatil tagasi ning teeb trikke, nagu poleks vahepeal rase olnudki.