Rasmus Rändvee kontsert jäi ootamatult ära: seda pole juhtunud staarisaatest saati

Rändvee pidi reedel esinema Tallinna vanalinnas Kellerteatris, kuid jättis kontserdi ära. «See on õnneks esimene ja loodetavasti ka viimane kord minu karjääris, kui pean kontserdi ära jätma, sest olen kaotanud hääle,» ütles ta Elu24-le.

23-aastane muusik rääkis, et veetis terve nädala Riias stuudios, kus kirjutas uut materjali, ning saatuslikuks sai külm ilm. «Niimoodi pole ma häält kaotanud juba superstaarisaatest saadik, kus ühel nädalal suutsid külmad sügistuuled samuti minu häälest täielikult jagu saada,» meenutas Rändvee, kes võitis saate «Eesti otsib superstaari» 2012. aastal.

Noor muusik tunnistas, et artistina on väga kurb tunne inimesi alt vedada. «Ausalt öeldes oli endal ka päris mõru tunne, sest olin palju vaeva näinud ja enda hinge investeerinud, et saaksin inimestele pakkuda ilusa elamuse,» ütles Rändvee.