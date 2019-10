Emotsionaalne video: jalgpallitreener päästis Ameerikas relvastatud koolipoisi elu

The Suni teatel kõndis 17. mail vaimsete probleemide all kannatav Granados-Diaz relvaga Oregoni osariigis asuvasse kooli mõttega endalt elu võtta. Traagilise hetke hoidis aga ära kooli jalgpallitreener Lowe, kes päästis Granados-Diaze elu kinnitades, et see on elamist väärt.

«See oli emotsionaalne hetk nii talle kui ma mulle. Sel hetkel tundsin talle kaasa,» tõdes Lowe pärast juhtunut. «Ütlesin talle, et «olen siin, et sind päästa» - ma olin seal põhjusega ja tema elu on elamist väärt,» kinnitas Lowe.

«Vaatasin talle otsa, tema silmadesse, vaatasin relva ja sain aru, et see on päris ning instinktid võtsid üle,» rääkis Lowe ja lisas: «haarasin relva järele, panin oma kaks kätt tema käte kõrvale ja õpilased jooksid klassiruumist välja.»

Lowe võttis relva enda kätte ning edasine on näha turvakaamerast. Jalgpallitreener väljub selg ees klassiruumist ja ulatab relva teisele koolitöötajale. Seejärel kallistab ta emotsionaalset Granados-Diazt, kelle elu ta päästis.

«Enamasti, eriti kui oled noor, ei mõista sa oma tegusid enne, kui need on tehtud,» lisas Lowe, kes istus noorukiga kuni politsei saabumiseni rääkides temaga elust.

Viis kuud hiljem toimus Granados-Diaz kohtuistung, kus koolipoiss tunnistas, et ei plaaninud kedagi teist peale enda vigastada. Talle määrati vaimse tervise ravi ning 36 kuud katseaega.