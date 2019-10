«Suunamudijate meistriklassi» Arabella Veskis ei loo endast sotsiaalmeedias ilustatud kuvandit

Elu24 küsis Arabella Veskiselt, kes ta on ja miks me peaksime temast teadma? Ühtlasi uudishimutsesime, kas Arabellal on suunamudijate seas eeskujusid ning kelle tegemisi ta ise järgib?

«Olen Arabella Veskis, hetkel 22. aastane. Olen õppinud turundust ja igapäevaselt töötan oma erialal rahvusvahelises välimeediaettevõttes,» räägib Veskis.

Suunamudija on aastaid tegelenud tantsimisega ja ei kujutaks oma elu ette ilma muusikata. Viimastel aastatel on ta hakanud üha enam huvi tundma fotograafia ja videograafia vastu.

«Sisuloojana olen olnud tegev rohkem YouTubes ning Instagramis pean ennast pigem uustulnukaks,» räägib Veskis.

Oma postitustega soovib ta anda oma jälgijatele võimalikult palju positiivsust ning suunata neid märkama inimesi enda ümber ja väärtustama omaenda elu. Samaväärselt oluline on Arabella jaoks jääda ausaks ning mitte luua endast ja oma elust ilustatud kuvandit.

«Sellise kraami tootjaid viib see hullumeelsuseni ja tarbijaid depressiooni ja seda pole ju ometi kellelegi sada aastat vaja,» lisab ta.

Kui Arabellaga suunamudijatest ja eeskujudest rääkida, siis teda on sisuloojatest enim inspireerinud Zoella ja Alfie Deyes. «Mind võlub nende vahetu ja rõõmsameelne olek, siirus, hea maitse ning ka nende omavaheline harmoonia,» lisab Arabella.

Rääkides sotsiaalmeedia mõjust tarbijate vaimsele tervisele, leiab Veskis, et see, mida inimesed tarbivad ja kellega igapäevaselt end ümbritsevad, mõjutab olulisel määral nende elu ja valikuid.

Suunamudija Arabella Veskis FOTO: Erakogue/ Arabella Veskis

Tema sõnul saab nii sotsiaalmeedia kui ka meedia läbi teha niisama palju head kui halba. «Oluline on teadlik ehk valikuline sotsiaalmeedia tarbimine,» tõdeb Veskis.

«Kõige suuremaks komistuskiviks eriti just noorte seas on see, kui hakatakse ennast võrdlema kellegagi või matkima oma nö. eeskujusid. Kui aga tulevad tagasilöögid, siis tuntakse ennast läbikukkununa, teadvustamata, et ehk võrreldakse tegelikult hoopis ennast ja oma elu väljamõeldud tegelasega ja fantaasiamaailmaga,» teab suunamudija.

Rääkides, kui vastutustundlik peab suunamudija sisuloome juures olema tõdeb Veskis, et kõik, kes omavad sotsiaalmeedias kontot ning sinna vähemal või rohkemal määral postitavad, võivad olla kellegi jaoks suunanäitajad ja me kõik võiksime enne mõelda, mida omaltpoolt fokusseerime.

Rääkides, mida kaunitar «Suunamudjate meisterklassi» saatest kogemusepagasina kaasa sai, tõdeb Veskis, et ta sai kinnitust, et asjad ei ole alati nii, nagu välja paistavad ja et ta tõsiselt naudib positiivselt ekstreemseid olukordi.