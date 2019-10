Terviseentusiast Liis Velsker ülekaalust: hakkasin lihtsalt paisuma, kuni olin 130 kilo

Velsker vestles täna hommikul Anu Välbaga ja rääkis lühidalt enda elust, mille noor terviseentusiast on kirja pannud raamatusse «Teekond iseendani».

«Mu vanemad läksid lahku, lähedaste inimeste kaotus, ma olin väga suures ülekaalus ja lõpuks oli seda kõike nii palju, et ma langesin depressiooni. See võtab kokku kogu teekonna, kuidas ma olen üritanud sealt välja saada ja kuidas ma olen leidnud tuumad, mis viisid mind kurbuseni, mida tundsin,» kirjeldas Velsker lühidalt seda, millest tema raamat räägib.

Kõik see kokku, purunenud pere ning vanaema kaotus, oli Velskeri jaoks väga traumeeriv. «Ma hakkasin lihtsalt paisuma, kuni ma olin lõpuks 130 kilo,» tunnistas Velsker, kes kaalus teistest lastest kõvasti rohkem juba 1. klassis.

«Rasvtõbi, neerupealised tootsid insuliini üle, organid rasvusid,» loetles Velsker terviseprobleeme, mis talle ülekaalust tekkisid.

Ülekaalust rääkides jõuab Velsker järeldusele, et teda oleks tol hetkel kõige rohkem aidanud see, kui inimesed ei oleks talle tähelepanu pööranud. «Narrisid vanemad, mitte nooremad, [...] bussipeatustes inimesed narrisid mind,» meenutas Velsker ja lisas, «see, mis ühiskond, see tähelepanu, mis sealt tuli, see tegi kõige rohkem haiget. Et ma ei sobinud sinna (ühiskonda - toim).»

Minevik mõjutab Velskerit siiani. «Sõnadel on väga suur jõud. Isa üritas aidata ja ta ütles, et mul on midagi viga,» kirjeldas Velsker isa lauset, mis on saatnud teda aastaid. «Mulle tegi see nii väga haiget, et see mõjutab mind siiani,» tunnistas Velsker emotsionaalselt.

Nüüd usub Velsker, et õnn ei peitu peenike olemises. «Noore neiuna, kus ma sain nii palju negatiivset tähelepanu, oli minu jaoks kõige olulisem see, et ma saaksin peenikeseks,» rääkis Velsker, kes proovis aastaid dieete, jubedas koguses trenne ning tegi lõpuks ka maovähendusoperatsiooni.