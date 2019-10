Noor kliimaaktivist ei ole viimased 4 aastat «uusi» riideid ostnud

Üliõpilane Marriott on kirglik kliimaaktivist, kes elab võimalikult jätkusuutlikult. Ta on vegan, lendab lennukiga maksimaalselt kord aastas ning ostab juba viimased 4 aastat kõiki oma riideid kaltsukast.

«Arvan, et näen nüüd parem välja,» pakub Marriott, kes toob enda ostlemisharjumuste seas ainsa miinusena välja selle, et kaltsukatest on raskem leida spetsiifilisi tooteid. Samas on kaltsukatel suur pluss: «sa leiad sealt väga ainulaadseid esemeid.»