Ralliäss Jari-Matti Latvala maandas pingeid oma endise kihlatu seltsis

Ilta-Sanomat teatel veetis Latvala, kes tühistas nädal aega tagasi oma pulmad, eilse õhtu Turu linna keeglisaalis. Latvalale pakkus seltsi mehe endine kihlatu Maisa Torppa (28) ning nende kaks sõpra.

Eelmisel nädalal lahku läinud paari ühine õhtu järgneb ralliässa pingelisele kuule. Sport.postimees.ee kirjutas kolmapäeval, et Latvala sattus Soome maksuameti hammasrataste vahele seoses oma elukohaga.

Samal ajal on lahtine Latvala järgmine aasta WRC sarjas, kuna mehel puudub siiani leping. Tänavuses MM-sarjas hoiab Latvala hetkel seitsmendat positsiooni.

Lisaks kõigele sellele on Latvala nädalaid olnud suhtedraama keskmes. Elu24 kirjutas oktoobri alguses, et Latvala kihlatu Torppa kevadest alates kaksikelu elanud.

Sellele järgnes 11. oktoobril avalik pressiteade, kus Latvala selgitas ajakirjanduses levinud spekulatsioone.

«Viimased nädalad on olnud eriti rasked ja on kahetsusväärne, et hiljutised sündmused minu eraelus on mõjutanud minu perekonda, sõpru ja meeskonda. See on väga kahetsusväärne olukord ja ma tahaksin lõpetada kõik täiendavad spekulatsioonid minu eraelu kohta. Pulm Maisa Torpaga on tühistatud,» teatas Latvala.

Latvala põhjendas seda sellega, et soovib keskenduda 100% oma karjäärile.

Pärast nädalavahetust, 14. oktoobril, avaldas ka Torppa arvamust nüüdseks purunenud suhtest ning ära jäetud pulmadest.

«Oleme paarina liiga suure tähelepanu all ega saa seetõttu normaalset elu elada. Kuulujuttude vältimiseks kinnitan aga, et mingit kolmandat osapoolt pole olnud. Meie armastus on nii suur, et laseme üksteisel minna ja jätkame sõpradena. Rohkem me ei soovi kommentaare anda ja loodame, et meile antakse nüüd rahu,» põhjendas Torppa oma Instagrami postituses.

Torppa sõnul olid nad Jari-Mattiga enamus oma suhte vältel õnnelikud ja armunud ja mõlemad lootsid, et meediatähelepanu siiski raugeb.

Päev hiljem selgitas Latvala Instagramis lühidalt oma ametlikku pressiteadet ja viitas, et nõustub Torppa sotsiaalmeedia postitusega.