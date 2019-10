Marko Reikop ja Kertu Jukkum näitasid, millised nad hommikul voodis välja näevad

Jukkum, kellel on Instagramis üle 14 000 jälgija, ütles, et instastaari elu pole meelakkumine. «See on kohutavalt suur töö, iga päev postitada üks pilt. Iga õige Instagrami kasutaja peaks iga päev tegema vähemalt ühe story ja heal juhul ka ühe postituse,» rääkis ta.

Jukkum ütles, et ka Eestis on võimalik Instagramiga raha teenida. Saatejuhi küsimusele, et kui palju ta ise teenib, vastas Jukkum: «Sõltub kuust, aga on kuid, kui see summa on null, ja on kuid, kus me räägime neljakohalisest numbrist.»