Raju poliittüli: minister Kingo uus nõunik alandas Evelyn Seppa, Peeter Ernits palub vabandust ja Sepp vajab abi

Eesti poliitiline maastik on nii kirev, et võtab pildituks. Eile sai teatavaks, et väliskaubandus- ja IT-ministri Kert Kingo (EKRE) uueks nõunikuks saab endine keskerakondlane Jakko Väli. Vähem kui päevaga õnnestus uuel nõunikul läbi sõimata Evelyn Sepp, samuti endine keskerakondlane, ja vihale ajada Peeter Ernits (EKRE).