Kuum! Anita Sibul käis moenädalal sekspoest ostetud pluusiga

Küll aga avaldas instastaar sotsiaalmeedia vahendusel, et osake tema TFW-i outfitist on lausa sekspoest pärit.

Anita jagas Instagram Story vahendusel kaadreid oma riietusest ning avaldas ka, et justnimelt tema pluus pärineb ei kuskilt mujal kui erootikapoest. «Jah, see on sekspoest pärit... ma räägin tõsiselt,» kirjutas ta Instagram Story's.