«Suunamudijate meistriklassi» avalöök: kelle närvid vedasid juba esimese pingelise ülesande lahendamisel alt?

Võimaluse saatesse pürgida said kõik, kes on vähemalt 18-aastased ja omavad sotsiaalmeediakontot. Avaliku castingu kaudu valitud võistlejad jagati tiimidesse, mida hakkasid juhtima Hanna Martinson, Juhani Särglep ja Victoria Villig.

Üks tiim jäi kohe hätta. Selgus, et üksinda endlikaamera ees tegutsema harjunud mõjuinimestele on meeskonnatöö ja teistega arvestamine väga suur väljakutse. Teistele prooviti oma arvamust peale suruda ja kui see läbi ei läinud, tekkis frustratsioon. Üks võistleja, «Tippmodelli» saatest tuntud Gerili, ei saanud end kuidagi käima, kurtis oma sobimatu riietuse ja halva tausta üle: Eestis olevatki väga raske «shootimiseks» head tausta leida. Ehk lootis modellisaates üsna kaugele jõudnud Gerili, et ka instasaates istub ta hommikul lihtsalt meigitooli ja kõik tehakse talle ette-taha ära?