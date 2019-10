«Suunamudijate meistriklass» üllatas täna jokkeriga, kelleks on kaunis Kristine Trei

Elu24 küsis Kristine Treilt, kes ta on ja miks me peaksime temast teadma? Ühtlasi uudishimutsesime, kas Treil on suunamudijate seas eeskujusid ning kelle tegemisi ta ise järgib?

«Kristine, Treipreili, Treikas, Kris jne...kuidas soovite!? Olen sündinud ja üles kasvanud Saaremaal, Kuressaares, » räägib kaunitar.

Sellegi poolest pole «suurlinnaelu» Kristinele võõras kuna seoses ülikoolis õppimisega on ta elanud kolm aastat Tallinnas.

«Hetkel olengi TalTech majandusteaduskonnas lõpetamas majandusarvestuse ja ettevõtluse aluste eriala. Lisaks olen lõpetanud profijumestuskoolituse ning minu suureks kireks on tantsimine,» rääkis Trei.

Trei sõnul on ta väga mitmekülgne ja positiivsusest pakatav inimene. Üks suunamudija tuttav on tema kohta öelnud: «armastab rohkem ise naerda kui nalja teha, kuid oma naeruga teeb ka ise head nalja.»

«Naeran ma tõesti palju,» tõdeb instakaunitar.

Tagasihoidlikust plikatirtsust on ajapikku sirgunud julge, enese- ja sihikindel naisterahvas. «Tean, mida tahan ja liigun tasa ja targu oma unistuste poole. Mul on olnud elus raskeid läbielamisi, mis on mind õpetanud ja pannud mind elu hoopis teise pilguga vaatama. Ma võiksin olla eeskujuks paljudele noortele,» kirjeldab ennast suunamudija.

Trei sõnul oskab teda kõige paremini kirjeldada tema imekallis ema, kes on öelnud: «Kristines on peidus tegelikult habras, õrna hingega väike tüdruk, kellel on ka pisarad teinekord kerged tulema. Eks need nõrkusehetked jäävad koduseinte vahele, kus saab olla vabalt Tema Ise ja ei pea kogu aeg tõestama, et saab kõigega hakkama. Ja pärast pisarad ära pühkida, pea püsti ajada, ennast üles lüüa ja minna ja särada nagu Päike!»

Kui Treiga suunamudijatest ja eeskujudest rääkida, siis ta ei oska välja tuua kindlaid nimesid, aga talle meeldivad ja ta jälgib Rootsi ja Austraalia instagrammerid.

Treiga võiks pikalt rääkida, sellest kuidas sotsiaalmeedia mõjutab inimeste vaimset tervist. Tema sõnul loob suur osa sotsiaalmeediast inimestele ettekujutust sellest, kuidas kõikide elud on nii ideaalsed ja kõik on nii õnnelikud ja saavutavad koguaeg midagi, tekitades inimestes survet, et nemad ka peavad ennast koguaeg teistele tõestama.

«See omakorda võib tekitada inimestes, kes neid perfektseid kontosid jälgivad, tunde, et nad justkui poleks mitte-keegi. Umbes, et kui sul ei ole nii palju jälgijaid, sama vormis keha või sama aktiivset elu, kui kellegil teisel, siis tihtipeale tuntakse ennast millegi pärast halvemana,» ütleb Trei.

Rääkides, kui vastutustundlik peab suunamudija sisuloome juures olema ütles Trei, et sisuloojana tuleks jääda koguaeg iseendaks. «

«Kui sa jagad oma arvamust sotsiaalmeedias, siis see ongi sinu arvamus ja ilmselt sinu jälgijaskond ka ootab seda sinult. Kindlasti tuleb valida, mida avalikult jagada ja mida mitte.

«Aga mida siiram ja ausam sa oma jälgijatega oled, seda rohkem see ka neid kõnetab,» lisab Trei.