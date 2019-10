Kanal 2 «Moeloojad» homme: Lenna ja Anu teevad Otile kambaka!

Nüüdseks on nende käe all valminud juba nii mõnigi ahvatlev rõivaese. Reis saab peagi läbi ja homme saavad moeloojad viimase ülesande enne suurt finaali. Juba nädala pärast näeb, kuidas kuulsuste loodud kollektsioonid vastu võetakse aasta oluliseimal moesündmusel Tallinn Fashion Week.

Mis on viimane ülesanne? Võistlejad saavad võimaluse maailma paremaks muuta riietega, millel on missioon, ning teema saavad osalejad ise valida. Ainuke kohustus riideeseme loomisel on see, et juures peab olema heategevuslik nüanss.