230 km/h politsei eest põgenenud üksikema kerjab internetis oma lõbude kinnimaksmiseks raha

Luksuslikku eluviisi armastav Margarita Tomovska, hüüdnimega Mercedese-emme, põgenes Austraalias Ilawarras politsei eest 230 km/h samal ajal kui tema pisitütar auto tagaistmel nuttis.

28-aastane Margarita Tomovska otsustas ralliässaks kehastuda pärast seda, kui politsei teda taga ajama asus, vahendas mirror.co.uk.

Naine otsustas siiski pärast 10-minutilist linnatänavatel toimunud eluohtlikku kihutamist alla anda.

Autole lähenenud politseinikud avastasid enda õuduseks sõidukist ka naise 3-aastase tütre, kes istus tagaistmel turvatoolis lahtiselt ja nuttis.

Kohus määrast naisele karistuseks 18 kuud vangistust.

Õhtul enne kohtuistungit postitas Tomovska sotsiaalmeediasse pildi 8000 Briti naela maksnud kostüümist, millega ta istungile ilmus.

Luskuslikku elustiili armastav Mercedese-emme tekitas istungile minnes kõmu sellega, et jäi fotograafide kaamerate ette järjekordses kallis riietuses. Naine kandis kohtus juveelidega kaetud Gucci päikeseprille ja Christian Louboutin'i kingi.

Vaata videot naise kohtusse saabumisest siit.

Mercedese-emmele meeldivad lisaks luksuslikele ja kiiretele autodele ka kallid disainerrõivad. Vaba aega meeldib naisele veeta aga kasiinodes lõbutsedes.

Pärast politseiga pahuksisse sattumist avas Mercedese-emme Go Fund Me lehel korjanduse, kus kerjab inimestelt raha, et oma luksuslikku eluviisi rahastada. Naine lootis lehe abil inimestelt saada kuni 100 000 Austraalia dollarit.

«Ma tean, et te kõik ei tunne mind, aga tegelikult ei ole ma halb inimene,» kirjutas naine.

«Need koerad (politsei - toim.) on valetajad ja neil on ilma põhjuseta midagi minu vastu ning ma olen kindel, et ma pole ainus,» kirjutas naine lehel.

Ta jätkas: «Tänu sellele p*****, mis nad minu kohta välja on mõelnud….. keelasid nad mul oma tütart näha.»

Abipalve lõppu lisas naine: «On aeg neile vastu hakata. Aitab küll!»

Tomovska mõisteti kiiruseületamises süüdi 13. novembril. Tema kaitsja väitis, et Mercedese roolis istunud naist sundis kihutama tema kõrval istunud Christopher King.

Tegemist on niivõrd suure mehega, et politseil läks Kingi vahistamisel vaja kahte paari käeraudu.

Kohtunik Susan McGowan esitas aga advokaadi argumentide peale küsimuse, kas mõistlik inimene käituks nii nagu Tomovska, teades, et tal on tagaistmel väike laps. «Ma ei usu, et käituks,» vastas kohtunik iseenda küsimusele.

Politseiprokurör seersant Amelia Wall rääkis kohtus ka videodest, mille Tomovska oma Instagrami kontol politsei tagaajamisest avaldas. Vaata videoklippe siit.

Prokurör lisas: «Ohvri mängimine Go Fund Me lehel pealkirja all «Võitle röövlindudega», üritades seal enda tarbeks koguda 100 000 dollarit, samal ajal sotsiaalmeedias uhkustades, kuidas ta raiskab tuhandeid (dollareid) riietele ja aksessuaaridele. See on laiduväärne ja haletsusväärne. Preili Tomovska tuleb hukka mõista.»