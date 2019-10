Ehmatavad kaadrid: minestanud mehelt hoobi saanud naine maandub rööbastel...ja rong tuleb

Sekundid hiljem ilmub tunnelist rong, mis liigub rööbastele lennanud teadvusetu naisterahva suunas. Paljud õnnetust pealt näinud inimesed jooksevad perrooni äärde ning hakkavad paaniliselt vehkima, et rong peatuks.

Tundub, et nii naine kui noormees said õnnetusest ka väiksemaid vigastusi. Naine lamab pärast juhtunud meedikute keskel kanderaamil ning noormehele on ümber pea seotud side.