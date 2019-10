Legendaarne New Yorgi kaubamaja Barneys võib varsti tegevuse lõpetada

Augustis teatas Barneys, et esitas pankrotikaitse avalduse pärast seda, kui Manhattanil asuva lipulaeva kaupluse üürileandja tõstis aastast üürihinda peaaegu kahekordseks, küsides 27,9 miljoni dollarit (25 miljonit eurot).

«Nagu paljusid teisi meie valdkonnas, on Barneys New Yorgi finantsseisundit dramaatiliselt mõjutanud suured väljakutsed jaemüügikeskkonnas ja kallinevad üüristruktuurid, mis on arvestades turu nõudlust liiga kõrged,» ütles Barneys tegevjuht Daniella Vitale väljaandele.