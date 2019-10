Juutuuber Victoria Villig vilistab Eesti sügisele ja heitis riided kuumas kuurordis

Edukas juutuuuber Villig on tegus tüdruk, kellel jätkub aega nii kliima eest võitlemiseks, poliitilistel protestidel osalemiseks, podcastide tegemiseks ning muidugi oma juutuubi kanali haldamiseks. Kuid ka juutuuber vajab mõnikord puhkust, seestap on Villig põrutanud Horvaatiasse Zadar'i. Tüdruk on selga tõmmanud moodsad neoonrohelised bikiinid ja naudib täiel rinnal rannamõnusid.