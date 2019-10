Saage tuttavaks: tema on moemaailma esimene Downi sündroomiga supermodell

Madeline kõndis sel hooajal Londoni ja New Yorgi moenädalatel kokku 18 disaineri moešõul, nende seas ka Tommy Hilfigeri moešõul, kus tüdruku kelmikas kõnd pani moegurmaanidest publiku kaasa elama.

Madeline'il on Downi sündroom. «Kui Madeline sündis ei kajastatud meedias Downi sündroomiga naisi positiivselt,» ütleb ema Rosanne väljaandele. «Ainsad fotod, mida meedias kajastati olid ülekaalulistest inimestest, kellel oli keel pluusil rippumas. Sellepärast tegin alati kindlaks, et Madeline näeks alati väga hea välja. Tahtsin näidata, et Downi sündroomiga inimesed võivad olla ilusad ja edukad.»