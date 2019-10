Tom Cruise pole oma tütart kuus aastat näinud - nüüd on selge, miks nii!

Väljaanne kirjutab ka, et mees pole tütre elust viimasel kuuel aastal osa võtnud seepärast, et kuulub saientoloogide hulka ning tütar Suri sinna ei kuulu.

Samantha Domingo, kes lahkus saientoloogide kirikust 2004. aastal, väitis, et mehel «pole lubatud» oma 13-aastaste tütrega suhelda.

Ka 2013. aastal tehtud pilte kommenteerib Domingo: «Võib-olla ta tegi seda lihtsalt fotode pärast, et jääks mulje, nagu nad oleksid lähedased ja et inimesed teda ei kritiseeriks.»

Samantha Domingo sõnas, et tutvus omal ajal ka Cruise'i endise abikaasa Nicole Kidmani ja tema kahe lapse Isabella ja Connoriga, kelle mees suutis saientoloogide sekka meelitada.

Domingo ütles juulis DailyMail TV-le antud intervjuus ka, et pärast seda, kui Cruise 2001. aastal lahutust nõudis, hakkas kirik süstemaatiliselt Kidmani vastu töötama, et teda lastest eraldada.

Kidman otsustas sarnaselt Holmesiga, et ei võta saientoloogiat siiski omaks. Seega polnud Cruise'i lastel muud valikut, kui hakata emast võõranduma.

Mis on saientoloogia?

Vikipeedia kirjutab, et saientoloogiat propageeriv peamine organisatsioon (tegelikult organisatsioonide võrgustik) kannab nime Saientoloogia Kirik ja taotleb riikides enda registreerimist mittetulundusliku usuühinguna.

Kas saientoloogia on religioon, filosoofia, eneseabiõpetus või sihilikult inimeste psüühika mõjutamiseks loodud manipulatiivne ideoloogia, on pidevate vaidluste küsimus, mis takistab saientoloogia ühemõttelist ja üldaktsepteeritud käsitlemist.

Kõige sagedamini liigitatakse saientoloogia siiski uususundite hulka, kuigi saientoloogia organisatsioonid ise ei ole enamikus riikides usuühingutena registreerimiseks kvalifitseerunud.

Saientoloogia vastased peavad saientoloogiat ohtlikuks sektiks. Endised saientoloogid ja saientoloogia vastased on muuhulgas väitnud, et saientoloogia on kuritegelik organisatsioon, mille meetodid ja kontrollimehhanismid sarnanevad organiseeritud kuritegevuse ja/või totalitaarse süsteemi omadega.