45 kilo kergem ja uue soenguga: lauljatar Sünne Valtrit ei tunneks tänaval isegi fännid ära!

Küsimusele, mis Valtri elus vahepeal juhtunud on, tõdes laulja: «Ütleme nii, et mul on nüüd rohkem aega iseendale kui enne. Sai lõpuks ometi ennast käsile võetud.»

Valtri tunnistas, et suurem muutus tema elus toimus mitu aastat tagasi. «Dieedipidamine ei ole kaks nädalat vee joomist, õunte söömist ja näljutamist. See on väga pikk protsess ja minu jaoks on see aega võtnud tegelikult üle kolme aasta,» sõnas Valtri ja täpsustas, et kõige hullemast ajast arvates on maha läinud 45 kilo.