Miks peaks üks rokkarist isa hakkama suunamudijaks? Uus telenägu Martin Kivi räägib asjast

Elu24 küsis Martin Kivilt, kes ta on ja miks me peaksime temast teadma? Ühtlasi uudishimutsesime, kas Kivil on suunamudijate seas eeskujusid ning kelle tegemisi ta ise järgib?

«Olen nagu iga teine eestlane – ärkan hommikul reipalt üles, valmistan perele mitmekesise ning äärmiselt maitsva hommikusöögi, suhtlen suhtlemisvajaduse all kannatavate inimestega ja kuulan enne magama jäämist Uudo Sepa diskograafiat,» rääkis Kivi.

Muusika on just see põhjus, miks peaksime sellest andekast noorest mehest rohkem teadma! Kivi ütles, et avastas enda jaoks huvitava fakti, nimelt on ta muusikaga tegelenud kauem kui mitte tegelenud.

«Tundub, et sõltuvus on tekkinud ja nüüd tuleks leida terapeut, kes siit välja võõrutaks!» ütles Kivi.

Muusik on figureerinud mitmetes bändides, millest kõige aktiivsem on olnud Scarlet, kollektiivil ilmub õige pea ka uus muusikavideo. Koostööd on tehtud ka Anette Maria Renniti, Shira ja paljude teistega mitmete projektide raames.

Kivi lisas, et on ajaga aru saanud, et heliloome kõnetab teda kõige rohkem ja hetkel panustab ta kõige rohkem just sellesse.

Martin Kivi koos tütrega. FOTO: Emilia Maria Viikmäe

Kivi rääkis, et lisaks muusikale on tema elus tähtis koht ka jalgpallil. Ta on pallimänguga nüüdseks tegelenud juba üle kahekümne aasta.

«Päris tihti mõeldakse, et miks see pallisport nii kurva tasemega on meil ja miks me isegi Saksamaa vastu ülekaalus võitu ei saa? Eks see kõik tuleb suhtumisest,» ütles Kivi.

Muusik rääkis toreda seiga seletamaks teema lahti. «On kahte tüüpi inimesi – vandujad ja andujad. Täiskasvanueale lähenedes puututakse järjest rohkem kokku erinevate ahvatlustega. Vandujad jäävad hoolimata kõrvalisest aplusest oma alale, kuid andujad lähevad vooluga kaasa. Minuga juhtus täpselt sama asi. Koondise katsete kutse oli letil, aga kõik muu elu, mis käis muusikaga kaasas, tõmbas mind pimedasse keerisesse ning sinna ma end ka unustasin. Tegelikult on mul hea meel, et nii juhtus, sest olen leidnud enda sihi.»

Kui Kiviga suunamudijatest eeskujudest rääkisime naljatles ta, et Kylie Jennerit ta eeskujuks ei pea, kuigi tore on teada, et kellelgi hästi läheb.

«Ma ei ole die hard fänn, vaid üritan ise kujundada end ümbritsevat. Kui peaks kellegi välja tooma, siis armastan juhuslikkust ja mõnikord ka kohatut huumorit ning sellega saab äärmiselt hästi hakkama Joosep Järvesaar. Väike tsitaat, millest ilmselt ainult tema aru saab - «Long live longero ja Scooter!» ütles Kivi.

Kivi lisas, et «Suunamudijate meistriklassis» osalejatest on kujunenud tore sõpruskond «Eks numbriliselt peaksin ma järgima paljude tegemisi, kuid füüsiliselt ei pruugi kõigile olla aega südant jagada» ütles ta.

Kivi annab ka väikese soovituse nendele, kes tahaksid enda vaatajaskonda kasvatada või lihtsalt pilti üles riputada: «Palun ärge tehke selfisid, kus olete kägaras tugitooli peal, silmad pildistamise momendil hüsteeriliselt otsimas objektiivi. Vahepeal on ilmselt hulgaliselt uusi telefone välja antud ja vana telefoniga tehtud foto kvaliteet kannatab.

Kivi lisab: «Kutsuge külla sõber ja las ta teeb teist ühe toreda klõpsu. Saate olla sotsiaalsed ja mine tea, võib-olla ka mõne põneva pildikese!»