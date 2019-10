Peipsi jäälahingu jälgi ajavad venelased komistasid järves vana kiriku varemetele

Eelmisel nädalavahetusel avaldatud uudises rääkis Subetto, et varemed asuvad järve kaldast 1,5 kilomeetri kaugusel umbes meetri sügavusel vees. Teadlaste sõnul näitavad uuringud, et kirik ehitati umbes 1450. aastal. Ehk siis paarsada aastat pärast kuulsat jäälahingut.

Teadlased kavatsevad jätkata järvest leitud kiriku varemete uurimisega, mille käigus kasutatakse tänapäevaseid kõrgtehnoloogiaid. Arheoloogid pole matnud lootust, et leida samast piirkonnast jäälahinguga seotud esemeid või sellele viitavaid märke.

Loodetakse, et uutel leidudel on midagi ühist Peipsi järve ääres asuvas muuseumi- ja näitusekompleksis hoitavate varasemate jäälahingu eksponaatidega.

Kuna Aleksander Nevski 800. sünniaastapäev on ukse ees, siis võidakse samasse püstitada pühaku staatuses vürstile monument. Tähtpäev on aastal 2021 ja sellega seoses on plaanitud korraldada 130 eri sündmust.