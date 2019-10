Trump hoiatas Erdogani: ära ole loll, või ma hävitan Türgi majanduse

Olenemata soovile kriis lõpetada, on Trumpi diplomaatilised eksimused ja järsk kirjastiil palju kriitikat pälvinud. Avalikkus suhtus esiti veidra sisuga kirja umbusklikult. Mõned nimetasid seda isegi naljakaks ja piinlikuks, sest Trump ähvardas kirjas, et Türgi presidendist võib tekkinud konflikti tõttu lausa «kurat» saada. Elu24 avaldab kirja täismahus, et igaüks saaks ise otsustada, kas ja kui veider Trumpi kirjastiil on.