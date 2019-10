Horvaatia presidendiks kandideeriv kuum Playboy modell lubab võidu korral kanepi ja prostitutsiooni seadustada

Karabatic paljasta, et tema poliitiliste suundumuste nurgakiviks on kanepi ja prostitutsiooni seadustamine ja kaunitar tahab viia oma riiki seksuaalse paranemise suunas.

Ta loodab, et tema plaanid võimaldavad tulevikus rohkem makse koguda ja seksitöötajate eluolu parandada.

Endine Playboy täht, kes kiitleb, et poliitika on tema «teine ​​armastus» ja kirjeldab end kui «täiuslikku valikut» on valimisteks valmis.

Naisel on Instagramis peaaegu üle 60 000 jälgija ja ta rõõmustab fänne sageli kuumade klõpsudega.

Oma kandidatuurist teatades ütles Ava: «Ma ei saa enam pealt vaadata kõiki neid halbu asju, mis minu riigis toimuvad. Noored lahkuvad, sündimus langeb.»

Karabatic lisas, et ta on «ideaalne valik Horvaatia Vabariigi presidendiks.»

Modell on varasemalt öelnud: «Kui seksitöö ei kao maapealt niipea, siis peaks igaüks, kes vähegi hoolib seksitöötajate tervisest, ohutusest ja õigustest, toetama samme, et muuta see seaduslikuks äriks.»

«On ka psühholoogilisi põhjuseid, miks peaks seksitöö legaliseerima, näiteks meie riigis esineva seksuaalse rahulolematuse ravimiseks.»

Karabatic kandideerib iseseisva kandidaadina ja ta on juba mitmel korral suutnud paika panna teda kiusavad internetitrollid, kes on kahtluse alla seadnud kaunitari oskused ja vajalikud kvalifikatsioonid.

Kaunitar ütles väljaandele: «Ma tean, et internetitrollidel on minu kohta palju kommenteerida, sest ma olen staar. Minu intellektuaalseid külgi eiratakse. Mul on itaalia keeles ja Rooma kirjanduses professori kraad.»

«Olen kirjutanud autobiograafia, romaani, mängisin filmis, mis jooksis kinos mitu kuud, lisaks näitlemisele sain ka maalikunstnikuks,» loetleb naine oma mitmeid oskusi.

«Muidugi pole minu kunstilised võimed olulised, minu uus režiim on, Ava režiim on väga oluline.»

Karabatic on öelnud, et tema režiim ei luba teha aborti peale kuuendat rasedusenädalat ja naine kirjeldas seda, kui mõrva.

Ta ütles väljaandele: «Minu jaoks on abort pärast kuuendat nädalat mõrv. Muidugi ei kehti see vägistatud naiste kohta ega verepilastuse korral.»