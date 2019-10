Tõsielutähe Kim Kardashiani liigne ihu mõjub abikaasa Kanye hingele halvasti

Nelja lapse ema Kim, kes abiellus 2014. aastal ameerika räppari Kanyega, on sinapeal regulaarselt oma kehavõlude välgutamisega nii punasel vaibal kui ka sotsiaalmeedias.

Paari vahel tekitas paksu pahandust Kim'i Met Galal kantud kitsas nahavärvi kleit, mis ei jätnud kujutlusvõimele just väga palju ruumi. Kanye tunnistas, et lõheroosa kleit mõjus halvasti tema hingele ja vaimule.

Kimi ja Kanye vahelist tüli võib näha «Keeping up the Kardashians» viimases episoodis.

Kanye paljastas saates, et talle ei meeldinud Kim'i kostüüm, mis takistas seltskonnatähte korralikult istumast ja naine ei saanud terve õhtu vältel WC'd kasutada.

«Ma ei taibanud, et see võib mõjutada minu hinge ja vaimu sellisel viisil, sest ma olen abielus ja armastatud ning nelja lapse isa.»

Kanye küsis Kim'ilt: «Korsett on nagu aluspesu,» lisas Kanye, «See näeb kuum välja, aga kelle jaoks see peaks kuum olema?»

«Niisiis, üks õhtu enne üritust sa tuled siia ja ütled mulle, et sulle ei meeldi minu korsett?» sõnas Kim.

«Mul on väga halb ärevus. Millest sa räägid?» vastas Kanye.

«Ma ei vaja sinu negatiivset energiat, et sa nüüd tuled ja ütled, et sa ei taha, et ma selle kitsa kleidi selga panen, muigas Kim.»