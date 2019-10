Salajased kaadrid Saksa mürgilaborist: piinlevad ahvid karjuvad valust

Need jubedad kaadrid tõid avalikkuse ette loomaaktivistid, kes on kutsunud üles EU ja UK seadusi muutma, kirjutab Metro. Videodest on näha, et Bienenbüttel'is Alam-Saksamaal asuvas laboris veritsevad koerad ja kassid pärast mürgi manustamist, teatab Saksamaa loomakaitseorganisatsioon.

Loomakaitsja sõnul tehakse kassidele keskmisel 13 süsti päevas ja seejärel jäetakse nad piinlema. Loomakaitsjad on avastatud info põhjal teinud avalduse politseile, kes on asunud asja uurima. Saksa loomakaitsjate hinnangul pole katsetega seotud seadused piisavad ja nad kutsuvad üles seadusi karmimaks muutma.

Kõnealune LPT labor on perekonnale kuuluv ettevõte, mille ülesanne on uurida mürkide mõju. Labori klientideks on farmaatsia-, tööstus ja agrokeemiaettevõtted üle maailma.



Loomakaitseorganisatsiooni esindaja teada on mürgikatsete eesmärk selgitada välja, kui palju keemiat või ravimeid loom välja kannatab enne, kui see tõsist kahju tekitab. Tulemus annab võimaluse hinnata, milline on «turvaline» doos inimese jaoks.