Täiendatud! Pommuudis: Inga Raitar kahtlustab, et kaitseväelased lasid tema peldiku õhku

«Pealtnägija» kirjeldas täna õhtul eetrisse läinud saates, kuidas Inga Raitari tütar Agni helistas juhtunut nähes politseisse, öeldes, et see kõlab küll absurdselt, aga ta arvab, et nende välitualett on õhku lastud.

Ema ja tütar kaardistasid maja ümber tekitatud kahju ning avastasid, et maakodu õuel asuva abihoone katuseplaadid on lööklaine lahti löönud. Õhku lennanud välipeldikus asunud kätepesunõu leidsid nad läbi puudesalu lennutatuna 60 meetri kauguselt põllult.

Raitar postitas Facebooki intervjuu teemal: «Pealtnägija» mu koduõuel ehk ei saanud enam vaiki olla. Homme möödub 7 kuud professionaalide läbi viidud plahvatusest mu koduõuel. Seni vaikisin, sest uskusin – minu riik kaitseb mind».

Raitar kirjutas, et on sattunud oma vigu maha vaikiva süsteemi vastu. Ta lisas, et on ebamugav kannatanu, kes võtnud «vaevaks nõuda – keegi peab taoliste mittesõdivasse Euroopa Liidu riiki sobimatute tegude eest vastutama!»

Inga Raitar maakodu talvel ei kasuta ja kui ta läks märtsikuus koos tütrega maja vaatama, tabas neid üllatus. Maakoju jõudes ei leidnud Raitar enam välikemmergut tavapäraselt kohalt eest.

Ema ja tütar arvasid, et äike on kemmergusse sisse löönud. Nad ei tulnud selle peale, et toimunud on plahvatus. Välikemmergust oli alles üksnes lauahunnik, lisaks klaasikillud.

Alguses pakkus vaatepilt nalja, aga peagi muutus olukord tõsiseks. Agni Raitari telefonikõne peale saabus kohalik politseinik, kes juhtunuga tutvumise järel kutsus kohale demineerijad ja kaitsepolitsei, mis seaduse kohaselt tegeleb kõigi plahvatusjuhtumitega.

Raitarite makodu õuele saabusid erinevate ametkondade esindajad, sh kriminaalpolitsei ja pommirühm.

Aruusaadav oli, et toimunud on plahvatus, aga tähelepanu äratas selle käekiri. Raitar viitas intervjuus valubetoonile, mis on lennanud kildudeks. Asjatundjate mõõtmiste kohaselt selgus, et toimunud on sihilik plahvatus, kasutatud on 200-250g militaarotstarbega lõhkeainet ja seda oli tehtud sihiteadlikult.

Uurijatel on erinevaid versioone plahvatuse tekitamise kohta. Selge on, et plahvatus oli märkimisväärne ja selleks on teadmisi vaja.

Kevadel toimusid piirkonnas kaitseväe õppused. Elu24le teadaolevalt asub Raitari maakodu Võru vallas Nõnova külas. Samas lähedal asuvad ka kaitseväe harjutusalad – Nursipalu ning Tsiatsungõlmaa.

Lisaks sündmuskohal antud ütlustele kuulati Raitar üle ka kaitsepolitseis, sest sooviti kindlaks teha, kas nad on ise plahvatusega seotud. Raitar välistas, et keegi oleks tahtnud talle saata sellise sõnumi.

Ülekuulamistele järgnes vaikus, mis muutis naise rahutuks. Ta soovis vastuseid ja seda, et keegi vastutuse võtab.

«Elame mittesõdivas Euroopa riigis ja minu kinnisvara peal ei saa toimuda selliseid asju, keegi peab vastutuse võtma, ütles Raitar».

Viimaseks piisaks oli Raitarile aga Kaitseministeeriumi avaldus, mille järgi märtsis ei viidud sealkandis läbi õppusi. Kuperjanovlased olid aga kevadelteinud teate kaduma läinud öövaatlusseadme kohta.

Kaitsevägi ei soovinud hinnalise seadme kadumist kaamera ees kommenteerida. Strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja Vallo Toomet selgitas kirjalikult, et öövaatlusseade kadus ära sõitvast autoast Lasva kandis kui oldi teel mitte õppustele, vaid rutiinsele väljaõppele. Tema sõnul puudub kaitseväel seos Inga Raitari maakodu õuel toimunud plahvatusega.

Kaitseväe ja ministeeriumi esindajad peavad ülekäte läinud harjutust äärmiselt ebatõenäoliseks, sest ametlikult võõral maal millegi õhkimine on mõeldamatu. Päris pauku tehakse ainult harjutusalal ja lõhkeaine üle peetakse arvet. Midagi ei ole ka puudu. Tavapärase väljaõppe ajal on osalejate üle kontroll, mistõttu rumalusteks pole aega.