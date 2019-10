Instagramiga liitunud Jennifer Aniston sai vaid 24 tunniga rohkem fänne, kui on Baltimaades elanikke

Esimeseks pildiks lisas Aniston sotsialmeediasse sõbrapildi, millel poseerib koos teiste «Sõprade» näitlejatega. Märkimisväärne on seegi, et sellist ühispilti, kus oleks kõik sarjas kaasa löönud näitlejad olemas, pole avalikkus juba mõnda aega näinud.

Elu24 kirjutas nädala alguses, et ühes hiljuti antud intervjuus rääkis Jennifer Aniston sellest, et on tajunud survet sotsiaalmeedia konto avamiseks.

Näitleja tunnistas, et see on kui võitlus tuuleveskitega. «See, mille vastu võidelda püüan, ei kao kuskile. See on osa meie maailmast.»