Kanal 2 ja Postimehe erisaade «Viimased sangarid»: endised Sangari töötajad alustavad uut karjääri otsast peale

Ametita jäi poolsada inimest, kellest mõned on õmblusvabrikus töötanud aastakümneid. «Tegelikult on see mu esimene töökoht,» räägib 30 aastat Sangaris õmbleja ja triikija olnud Ülle Kärner (46). «Meile praegu räägitakse, et ukrainlased on odav tööjõud. Meie palga eest saab seal kolmele inimesele palga maksta. See on äri. Tänapäeval käib see teistmoodi.»