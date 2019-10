Harku bakterikriis jätkub: kohalikud on kuu aega tarbinud joogikõlbmatut vett, aga piirkonna veefirma kehitab õlgu

19. septembril saatis Harkujärve põhikool lapsevanematele kirja, millest selgub, et Harkujärve piirkonna joogivesi ei vasta normidele. Terviseameti 11. septembril võetud proovide järgi on vees lubatust rohkem coli-laadseid baktereid.

Harkujärve põhikooli direktor Külli Riistop kinnitas toona Elu24-le, et lastel ei soovitata keetmata kraanivett juua, kuigi see pole tervisele otseselt ohtlik.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar selgitas, et kui coli-laadsete bakterite sisaldus joogivees peab olema 0 MPN/100 ml, siis Harkujärve piirkonnas on see ligi 10 MPN/100 ml. Kuigi Saare sõnul sellised bakterid enamasti tervetel inimestel haigusi ei tekita, võivad teatud liigid põhjustada infektsiooni noorema- ja vanemaealistel ning immuunpuudulikkusega inimestel.

«Kuigi ei ole tõenäoline, et antud bakterid võiksid põhjustada laialdasemat haiguspuhangut elanikkonna seas, on coli-laadsete bakterite esinemine ebaharilik ning viitab vee kvaliteedi halvenemisele,» ütles Saar kuu aega tagasi.

Praeguseks on selgunud, et probleem ei ole mitte Harkujärve koolis, vaid ka mujal samas piirkonnas, inimesi pole probleemist aga teavitatud. Elu24 poole pöördunud Harku valla elaniku sõnul väitis valla veespetsialist veel täna hommikul telefonis, et temale teadaolevalt on veega kõik korras.