Taifuun Hagibise meelevalda jäänud kodutuid ei lubatud varjupaikadese

«Ma ütlesin neile, et mul on (kodune) aadress Hokkaidos (sadu kilomeetreid Tokyost eemal asuv saar Põhja-Jaapanis), sellest hoolimata keeldusid nad mind sisse laskmast,» rääkis mees.

«Kas see on riik, mis võõrustab Tokyo Olümpiamänge (toimuvad 2020.aastal),» küsis üks Twitteri kasutaja. «Välismaalased näevad seda ja mõtlevad, et tegemist on kohutava riigiga.»