Haruldane vaatepilt: Liis Lemsalu võttis jalkamängule oma saladusliku peika kaasa

Eesti jalgpalli Facebooki lehele pandi üles video Eesti ja Saksamaa kohtumise tipphetkedest, kust nägi ka kaadritagust elu ja emotsioone tribüünidel. Just seal elas mängule kaasa jalgpallur Marek Lemsalu tütar Liis Lemsalu, kes on nooruspõlves ise samuti jalgpalliga tegelenud.

Tähelepanu äratas see, et Lemsalu nautis mängu koos elukaaslase Karl-Erik Koduga (34), kellega ta just kuigi sageli ühiselt kaamera ette ei satu. Lemsalu ja Kodu suhe sai alguse juba 2017. aastal, kuid avalikkus teab sellest väga vähe.