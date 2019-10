Perevägivalla skandaalis töötuks jäänud Kuusik tahab, et peaminister ja Helmed teda kaitseks

Kuusiku sõnul lubas peaminister Jüri Ratas talle tänavu 30. aprillil Stenbocki majas ministrite Helmede juuresolekul kaks korda, et tema ametist vabastamine vormistatakse nii, et sellega kaasneb talle hüvitise maksmine. Lõpuks Kuusikule ikkagi mingit hüvitist ei makstud.

Kuusiku kaebus on tingitud mitte sellest, et ta oleks pooleteise päevaga tohutult tööd teinud, vaid just sellest, et ta oli sunnitud valitsuse liikmeks asudes loobuma oma senisest elust, kirjutas BNS.