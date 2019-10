Ungari ontliku poliitiku salaelu: seksiorgiad luksusjahil

Video lekkides tuli Borkail tühistada ka rida kohalike omavalitsuse valimistega seotud esinemisi. Mees väitis, et video ilmsikstulek on ilmselge opositsiooni püüe teda valimistelt eemaldada.

Mees on tegelikult Ungaris ka omamoodi sangar. Nimelt võitis ta 1988. aasta Seouli olümpiamängudel riistvõimlemises kuldmedali. Kunagine olümpiavõitja Borkai on Gyori linnapea olnud alates 2006. aastast. Kuigi algselt arvati, et seksiskandaal hävitab mehe karjääri, valiti ta eelmisel nädalavahetusel toimunud valimistel taas linnapeaks.