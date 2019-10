Tellid endale Wolti kaudu toitu ja ukse taha ilmub kuller, kes sõnagi eesti keelt ei räägi. Kas oled kunagi mõelnud, milline on tema lugu? Kes ta on, miks ta Eestisse tuli ja kuidas siin hakkama saab? Elu24 leidis viis võõramaalasest toidukullerit, kes olid nõus oma lugu rääkima.

Wolti kuller Muhammad Umair Ali. FOTO: Wolt

MUHAMMAD UMAIR ALI (24), PAKISTAN

Millega tegelesid kodumaal?

«Õpetasin enne Eestisse saabumist aasta aega robootikat. Enne seda olin üliõpilane.»

Kuidas Eestisse sattusid? Kas näed siin tulevikku?

«Seda küsimust jäädaksegi küsima. Eestisse-tulek ei olnud minu jaoks suvaline otsus. Ma tegin karjääris pöörde ja suundusin tehnoloogialt haridusele. Otsisin riiki, kus oleks hea õpetajaharidus ning arvestasin ka võimalikku sissetulekut. Nende parameetrite põhjal valisin Eesti, kuhu mul õnnestus ka stipendium saada.

Mis puudutab aga minu tulevikku, siis pole kahtlustki, et siia jäämiseks pakub Eesti palju hüvesid. Kui oled loov, töökas ja piisavalt pühendunud, võib sul olla siin helge tulevik. Enda töökogemust arvestades on ka mul Eestis võimalusi, kuid praegu ei plaani ma siia tööle jääda.

Võib-olla tulen siia kunagi hiljem tagasi.»

Millised on suurimad erinevused Eesti ja sinu kodumaa vahel?

«Inimesed. Igas mõttes.

Pakistanis on neid palju, 200 miljonit ja Eestis on ainult 1,3 miljonit. Eestisse Ülerahvastatud linnade ja rahvarohkete küladega maalt Eestisse tulla on meeldiv vaheldus. Võrratu on sõita maale, kus praktiliselt inimestest puutumata rohelus saadab sind kõikjal. Lõõgastav meelele, meeldiv silmadele.

Teine erinevus kõlab nagu klišee, aga see on tõsi. Inimesed siin on reserveeritud, külmad ja tunduvad ebasõbralikud. Eestlaste iseloomu positiivne külg on see, et nad tegelevad oma asjadega.

Pakistanis on kõik vastupidi. Me oleme ekstraverdid, armastame suhtlemist ning suhete loomist. Oma asjadega tegelemine on viimane asi, mida me teeme, mis ei ole muidugi alati meeldiv. Aga selline lahkus, armastus, hoolivus ja sõbralikkus, mida leidub Pakistanis, on Eestis haruldane.»

Mis sulle Eesti ja siin töötamise puhul meeldib?

«Mulle meeldib, kuidas kogu protsess töö leidmisest kuni töötamiseni on tehtud lihtsaks ja mugavaks. Mul on sõpru, kes töötavad väga mitmesugustes valdkondades ja nende kogemus on samuti olnud väga positiivne.

Mõned minu sõbrad on registreerinud oma firma ja ootavad pikisilmi oma ettevõtte asutamist. Neil on võimalus töötada nagu kohalikel, vaatamata sellele, et nad on välismaalased. See on väga haruldane.»

Mõni meeldejääv olukord, mis on tööpostil juhtunud:

«Jagan ühikas tuba koos teise Wolti kulleriga, kellega teeme tihti koos süüa. Ühel päeval otsustasin, et tellin söögitegemise asemel Woltist süüa. Otsustasin, et ei maini seda toakaaslasele, sest ma ei tahtnud oma toitu jagada.

Tellisin toidu ära ja arvake ära, kes selle kohale tõi – minu toakaaslane. See oli päris naljakas. Jagasin temaga oma toitu ning naersime korralikult, kui rääkisin talle oma plaanist üksinda süüa.»

Eestikeelne lemmiksõna:

««Tere» ja «aitäh», sest nendest mulle piisab, kuna Eestis ei ole keelebarjääri ning inimesed oskavad hästi inglise keelt.»

Wolti kuller Oleksandr Yanovytskyy. FOTO: Konstantin Sednev

OLEKSANDR YANOVYTSKYY (39), UKRAINA

Millega tegelesid kodumaal?

Töötasin füüsilisest isikust ettevõtjana ja viimati töötasin puidutööstuses.

Kuidas Eestisse sattusid? Kas näed siin oma tulevikku?

«Mu vend elab Soomes ning Eestist rääkis mulle just tema. Hakkasin selle riigi kohta lugema: elu Eestis, haridus, äri, maksud – olin aina rohkem lummatud. Selle aasta veebruaris istusin autosse ja sõitsin siia, käisin koos sõbraga töövahendusbüroos, jätsin neile oma CV ning sõitsin tagasi Ukrainasse. Kolm kuud hiljem sain Eestisse töökoha ja tulin siia tööle.

Minu järgmine samm on elamisluba. See on minu põhiline eesmärk. Ma ei tulnud siia raha teenima, ma tulin siia selleks, et tuua terve pere Eestisse. Korrutan seda endale iga päev. Minu lapsed peaksid hariduse omandama siin! Ma pean tegema selleks kõik, et nad saaksid siin elada.»

Millised on suurimad erinevused Eesti ja sinu kodumaa vahel?

«Suurim erinevus minu jaoks on turvalisus. Venemaa sõdib Ukrainaga ja kuna kaitsesin ohvitserina aastatel 2014–2015 oma riiki armees, siis tean, kui tõsine on olukord. Soovin, et minu perekond oleks turvalisemas kohas.

Viie kuu jooksul ei ole ma Eestis kohanud ühtegi tõsisemat konflikti. Ukrainas ma näen neid iga päev. Inimesed Ukrainas on väga väsinud sõjast, korruptsioonist, vaesusest... nad on vihased.

Eestis on kõik rahulikud. Lisaks on Eestis kõik väga mugav. Teed on siin suurepärases korras, Ukraina teed on jubedad. Ettevõtte loomine on siin lihtne, Ukrainas mitte. Vahel ei tea isegi inspektor, kuidas ettevõtte maksusüsteem toimib.

Ja üks asi veel... lapsed. Minu silmis on Eesti laste jaoks kui paradiis. Lastel on siin kõik olemas, aga Ukrainas on kõik mõeldud ainult kõrgklassile.»

Mis sulle Eestis töötamise puhul meeldib?

«Eestis makstakse töö eest hästi: kui ma teen tööd hästi, saan ma korralikult palka. Ukrainas võid sa tööga kõvasti vaeva näha, aga sul ei ole toidu jaoks piisavalt raha.»

Mõni meeldejääv olukord, mis on tööpostil juhtunud:

«Ükskord viisin ma ühele Vene rahvusest kodanikule südaööl Wolti tellimust. Ta oli väga purjus ja väga tänulik toidu eest ning ta pakkus mulle oma pruuti. «Mul on pruut, tahad?» pakkus klient. Ma muidugi keeldusin.»

Eestikeelne lemmiksõna:

««Aitäh» - ma olen seda nii palju öelnud, et isegi Sloveenias puhkusel ütlesin kõigile automaatselt «aitäh».»

Wolti kuller Oumar Mohamad. FOTO: Konstantin Sednev

OUMAR MOHAMAD (37), SUDAAN

Millega tegelesid kodumaal?

«Töötasin autojuhi ja mehaanikuna.»

Kuidas Eestisse sattusid? Kas näed siin tulevikku?

«Tulin siia õppima ja samuti tööle. Kavatsen siia jääda seni, kuni end siin hästi tunnen.»

Millised on suurimad erinevused Eesti ja sinu kodumaa vahel?

«Kõige suuremaks erinevuseks on muidugi ilm. Eestis on kommunikatsioon ja ligipääs olulisele informatsioonile palju kiirem.»

Mis sulle Eestis ja siin töötamise puhul meeldib?

«Eestis on palju lihtsam tööd leida. Samuti meeldib mulle Eesti ilmastik, loodus on siin tänu neljale aastaajale väga ilus.»

Mõni meeldejääv olukord, mis on tööpostil juhtunud:

«Üsna tihti ei taha kliendid võtta vastu tellimust, mille keegi teine neile on tellinud. Mõnikord unustavad kliendid oma tellimuse ära ja kui nende juurde jõuan, siis nad ei mäleta, mida nad tellisid.»

Eestikeelne lemmiksõna:

«Mulle meeldib sõnade kombinatsioon «halvasti» ja «sitasti», sest nende tähendus on sama, aga erinevatel tasanditel.

Wolti kuller Prabath Ranaweera. FOTO: Wolt

PRABATH RANAWEERA (29), SRI LANKA

Millega tegelesid kodumaal?

«Mul oli enda ettevõte, mis tegeles digitaalmeediumite ning -turundusega. Lisaks sellele töötasin mõne aja IT alal.»

Kuidas Eestisse sattusid? Kas näed siin oma tulevikku?

«Teismeliseeast saati olen tahtnud näha maailma ning reisida Euroopas, sest soovisin õppida tundma erinevaid kultuure. Seega otsisisin parimat võimalust oma unistuste teostamiseks.

Otsustasin jätkata õppimist magistrantuuris ning leidsin häid võimalusi Poolas, Lätis ja Eestis. Uurisin kõiki võimalusi ning avastasin, et Eestis on hea IT-infrastruktuur ja seda kutsutakse e-riigiks.

2017. aastal tulin Eestisse rahvusvahelisse magistriõppesse.»

Millised on suurimad erinevused Eesti ja sinu kodumaa vahel?

«Eestil ja Sri Lankal on palju kultuurierinevusi. Üks suurim erinevus on see, et eestlased ei ole esialgu väga avatud ja sõbralikud. Sri Lankas on kõik sõbralikud ja abivalmid ka võhivõõra inimese vastu. Eestis on halb see, et siin ei hoolita ega aidata üksteist.

Teine erinevus on ühistransport. Eestis on see väga täpne ja kõvasti parem kui Sri Lankal. Mulle meeldib ka see, et eestlased ei kasuta liikluses eriti autosignaali ega lärma nii palju kui minu kodumaal seda tehakse.»

Mis sulle Eestis ja siin töötamise puhul meeldib?

«Mulle meeldib rahulikkus ja Eestis on väga ilus loodus. Töö puhul meeldib mulle tööaja paindlikkus. Tänu sellele saan reisida ning hobi korras oma juutuubikanalile videoid filmida.

Sellepärast meeldibki mulle Wolti kullerina töötada. See muudab mind ka tervislikumaks, sest kuuga sõidan ma tööpostil rattaga keskmiselt 1000 kilomeetrit.»

Mõni meeldejääv olukord, mis on tööpostil juhtunud:

«Vihma sadas. Üks naisterahvas tellis toitu ja tema juurde jõudes olin muidugi läbimärg. Ta oli päris mures ja nukker mind sellisena nähes. Tal oli justkui kahju, et ta vihmasel päeval toitu tellis. Lohutasin teda, et see on minu töö ja tänasin teda, et ta oli nii lahke.»

Eestikeelne lemmiksõna:

«Aitäh ja armastus.»

Wolti kuller Oleksandr Untilov. FOTO: Konstantin Sednev

OLEKSANDR UNTILOV (28), UKRAINA

Millega tegelesid kodumaal?

«Töötasin ehitusmaterjalide jaekaubandusettevõttes osakonna juhatajana.»

Kuidas Eestisse sattusid?

«Sõbrad reisisid tihti Eestisse nii töö tõttu kui ka puhkama. Nad rääkisid mulle sellest ilusast riigist palju head. Otsustasin, et pean seda oma silmadega nägema.»

Millised on suurimad erinevused Eesti ja sinu kodumaa vahel?

«Esimene erinevus on kliima. Mulle meeldib väga Eesti ilmastik. Kui võrrelda Eesti suve Ukraina omaga, siis vahel ei ole kodumaal võimalik isegi välja minna. Eestis on suvi mõõdukalt soe ja mugav, mis võimaldab rohkem väljas aega veeta.

Teine erinevus on tehnoloogia. Eestis saavad inimesed internetis isegi arstiga konsulteerida. Ning muidugi ei näe Ukrainas ratastel roboteid pakke kätte toimetamas.

Mulle meeldib väga Eesti arhitektuur, vanalinn on kütkestav ja uued majad on justkui tulevikust. Vabaõhutegevuste fännina meeldivad mulle tiigid, pargid ja muidugi ka meri.»

Mis sulle Eestis ja siin töötamise puhul meeldib?

«Eestis töötamine on minu arvates väga huvitav ja põnev, mulle meeldib inimestega suhtlemine ja huvitavate kohtade külastamine.»

Mõni meeldejääv olukord, mis on tööpostil juhtunud:

«Ükskord viisin tellimust Pirita jahisadamasse. Kohale jõudes oli klient juba jahi pardal ning läksin talle sinna tellimust viima. Tellimust üle andes hakkas jaht aga liikuma!

Kui kapten avastas, et ma olen pardal, pööras ta otsa ringi ning viis mu tagasi sadamasse. See jäi väga lühikeseks merereisiks.»

Eestikeelne lemmiksõna:

«Mulle meeldib sõna «öö», sest mulle väga meeldisid Eesti valged ööd, mida ma ei ole kuskil mujal näinud. Öised tellimused, kui linn hakkab magama jääma, on vahel kõige naljakamad.

«Lisaks on «öö» huvitavalt kirjutatud ja mulle meeldib ka selle hääldus.»