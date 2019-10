Nõuniku kohalt lahkuv Viive Aasma: olen olukorras pettunud

«Rääkisin talle oma korruptsioonikahtlustest EAS-i riigihangetes. Tegemist oli vähemalt nelja hankega ühe raamlepingu sees, millest suurim oli 900 000 eurot. Kõik need hanked võitis kommunikatsiooniagentuur KPMS, kes oli samal ajal ka Sotsiaaldemokraatliku erakonna PR partner,» kirjeldas Aasma sündmuste algust ja lisas, et EAS oli siis aga SDE ministri vastutusalas.

«Olen olukorras pettunud. Kahju, et praegu on saanud tähelepanu peamiselt vaid üks minu kohtuvaidlus, kuid mitte see, et olen juba pikemat aega püüdnud juhtida tähelepanu tõenäolisele korruptsioonijuhtumile, mida keegi teemasse süvenenu ei eita (sh minister Kingo), kuid mida keegi minu teada ei uuri,» kirjutas Aasma.