Imeravitseja tervendab inimesi silmamune lakkudes

Vanaema on enda väitel siiani suutnud silmade lakkumisega ravida enam kui 5000 inimest üle kogu maailma, vahendab Daily Mail.

Raviprotseduur on lihtne: vanaema desinfitseerib alkoholiga keele, patsient tõstab oma silmalaud üles ja vanaema poleerib oma keelega silmamuna, mille tulemusena patsientide terviseprobleemid saavad lahenduse.

Vanaema Hava Celebic, kelle hüüdnimeks on nana Hava, ravitseb inimesi kordumatul viisil.

Vanaema ei eita kaasaegset meditsiini, kuid väidab, et mõnikord ei anna tavameditsiin mõnedele probleemidele vastuseid ja lahendusi, mistõttu pöörduvad paljud inimesed alternatiivmeditsiini poole.

Mõned kliendid on naisele naljaga pooleks öelnud, et kavatsevad pärast naise surma ta keele ära lõigata, lootuses, et keel ravib inimesi peale tema surma edasi.