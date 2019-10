Mart Helme: relvaga sotsiaalmeedias poseerivad noored on harimatud

Riigikogu liige Jaak Juske küsis hiljuti siseminister Mart Helmelt kirjaliku arupärimisena, kuidas minister suhtub sellesse, et Sinise Äratuse alaealised liikmed poseerivad fotodel relvadega ning kutsuvad üles vägivallale.

«Asjaolu, et alaealised jagavad sotsiaalmeedias ennast relvaga kujutavaid fotosid, mida on omakorda eelnevalt «cool» olemiseks kohendatud, näitab pigem alaealiste või ka noorte harimatust tulirelvadega seonduvates küsimustes,» vastas Mart Helme.

Siit tekkie vaid üks küsimus, kas siseminister peab ka enda juhitava Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna noorteorganisatsiooni liikmeid harimatuteks? Võiks arvata, et Mart Helme peab lausa oma erakonnakaaslast ja Riigikogu liiget Ruuben Kaalepit harimatuks. Oli ju Ruuben Kaalep see, kes koos Sinise Äratuse noortega relvad käes Facebookis poseeris.

Minister Helme arvab ka, et alaealiste ja noorte relvadega kokkupuutumise taunimise asemel peab nende teadlikkust hoopis tõstma. «Üksnes läbi süsteemse tulirelva alase teadlikkuse tõusu saame suurendada alaealiste ja noorte tulirelvade alast haritust, ühiskonna üldist turvalisust ja minimeerida tulirelvadega kaasnevaid ohte nii alaealisetele endile, kui ka kaaskodanikele,» selgitas siseminister Helme.

Jaak Juske uuris siseministrilt ka, mida Helme arvab riigikogu liikme Ruuben Kaalepi mõttest panna relvastatud alaealised tänavatele patrullima. «Kas peate õigeks, et alaealised liiguvad relvastatult tänavatel?» küsis Juske Helmelt.

«Teie küsimus relvastatud alaealiste patrullide tänavatele toomisest on arusaamatu ja ainetu. EKRE noorteühendus ei ole minu teada selliseid kavatsusi väljendanud ega saagi seda teha, mistõttu on kuvandi loomine, et sellised kavatsused eksisteerivad, meelevaldne ja pahatahtlik,» põrutas Mart Helme vastu.