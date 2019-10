Pärnus pani pikanäpumees pihta 85-aastase vanaproua käterätikuivati

«Sina, tropp, kes sa Decora parklast varastasid täna (s.o reedel – toim) 85-aastase vanaproua käterätikuivati, tea, et sind on märgatud,» kirjutas vihane pärnakas Facebooki gruppi Märgatud24 Pärnus.

Postitaja sõnul oli autos aga pardakaamera, nii et vargus jäi videole. «Ole hea, vii radikas Decora müügiletti või anna laomeeste kätte,» kirjutas pärnakas ja ähvardas, et avaldab video, kui varastatud ese välja ei ilmu. Kuna siiani videot postitatud pole, võib loota, et südametunnistus hakkas pikanäpumeest pitsitama.

Kuigi kommentaarides nõuti video avaldamist, spekuleerisid mõned, et videot tegelikult polegi. Kurjategija kaitseks räägib tegelikult aga ka seadus, kuna kui seaduserikkuja jääb pildile või videole nii, et teda on võimalik ära tunda, ei ole õigust seda materjali avaldada ilma isiku nõusolekuta.

Käterätikuivati. Foto on illustreeriv. FOTO: Kuvatõmmis Osta.ee-st