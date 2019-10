Piilume nilbe äri tagatuppa: seksinukkude firma juht avaldab, mida kliendid kõige rohkem tahavad

Seksinukkude firma 1AM Dolls pakub rohkem kui 30 keha- ja 100 näovalikut. See annab tarbijatele võimaluse naissoost, meessoost või hoopis transsoolise nuku oma maitse järgi kokku panna, rääkis firma president Brent Lawson väljaandele Daily Star.

Lawson usub, et tehisintellekt areneb nii kiiresti, et juba mõne aasta pärast annavad «seksirobotid» üsna realistliku inimese välja. «Minu arvates oleme mõne aasta kaugusel ajast, mil oleme võimelised täiendama mitte ainult tehisintellekti, vaid ka ülejäänud tehnoloogiat sedavõrd palju, et oleks raske teha vahet inimesel ja nukul või robotil,» ütles Lawson.

Firmajuht lisas: «Robootika ja tehisintellekt on saanud viimastel aastatel palju kajastust, nii et avalikkus teab, et areng toimub. Aastate jooksul oleme realismi osas tõsiselt arenenud, aga minu lootus on, et järgnevatel aastatel oleks rohkem innovatsiooni.»

1AM Dolls pakub seksinukke igale maitsele, hinnad jäävad 1500 euro kanti. FOTO: Kuvatõmmis saidilt iamdollusa.com

Lawsoni arvates on nii palju fookust robootika ja tehisintellekti peal, et ei märgata innovatsiooni teistes valdkondades, näiteks seksinukkude kaalu vähendamises.

«Keskmine nukk võib kaaluda 29-36 kg ja meil on mõned mudelid, mis kaaluvad üle 45 kilo. Kui mõned arvavad, et need raskused pole palju, siis tegelikult need ikkagi on, kuna see on kasutu raskus,» ütles Lawson ja selgitas, et kaalu langetamine on vajalik, et saaks lisada kogu servotehnika ja muu vajaliku, aga nuku raskus jääks ikka mõistlikkuse piiresse.

Firmajuhi sõnul on kõige tavalisemad klientide soovid jäljendada mõnd elusat pärisinimest, näiteks näitlejat või modelli. Nendest soovidest tuleb aga keelduda, kuna selleks on vaja pärisinimese luba.

Siiski paljastas Lawson, et praegu on klientide seas kõige popimad kurvikamad kehad. «Me oleme alati pakkunud suurte rindadega nukke, aga nüüd tahetakse ka laiemate puusade ja suuremate tagumikega nukke,» ütles firmajuht.

Lawson lisas, et enamike klientide unistus on see, et saaksid nukul käskida külmikust õlut tuua, aga selliste funktsioonideni on veel tükk maad minna. «Me keskendume liigutustele, mis aitaksid kliendil saada seksi ajal võimalikult realistlik kogemus,» ütles mees.

Kaks näidet 1AM Dollsi seksinukkudest. FOTO: Kuvatõmmis saidilt iamdollusa.com

Seksirobotite firma Cloud Climax andis hiljuti välja oma lipulaeva, modelli nimega Emma, kes peaks suutma meelde jätta kliendi iseloomu ning seda vestluses kasutama.