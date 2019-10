Tartu noore kunsti oksjonil läks rekordpakkumisega uuele omanikule tänavakunstnik Edward von Lõnguse töö

Edward von Lõngus on tuntud Tartu tänavakunstnik, keda teatakse sotisaalkriitiliste tööde poolest. Tema tööd on leitavad Tartu ja teiste Eesti linnade tänavatelt.

Oma tegevusega on Edward von Lõngus andnud alust nii heakskiidule kui ka pahameelele. Kunstnik on pälvinud Tartu linna kultuurikandja aunimetuse ja tema loomingut võib leida nii muuseumide kollektsioonides kui ka Tartu Kunstimuuseumi prügikastide läheduses.

Edward von Lõngust on võrreldud tuntud Inglise grafitikunstniku Banksy'ga. Kunstniku loomingut on kajastanud mitmed meediaväljaanded, sh «National Geographic» ja «Pealtnägija». Paljud tema tööd on sattunud eemaldamise või vandalismi ohvriks, mitmete tööde eest on oksjonitel välja käidud rekordhinnad.